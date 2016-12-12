Владимир Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть 29.12.2016 06:56:49 (GMT+12) На традиционном праздничном приеме в Кремле Президент РФ провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем присутствующим успехов в следующем году.

Ньюсмейкеры минувшей недели 19.12.2016 10:21:57 (GMT+12) 12 - 18 декабря 2016 г.

Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом 30.12.2016 10:04:34 (GMT+12) Новый год мы всегда встречаем с особым чувством. С одной стороны мы испытываем легкую грусть по уходящему и невозвратному, а с другой – радость предвкушения приятных событий и надежды на лучшее. https://rutube.ru/video/2a219a1059626cf6ce919d5e3de94e6a/

Борис Невзоров поздравил земляков с Новым годом и Рождеством 30.12.2016 10:04:35 (GMT+12) В уходящем году нам с вами есть, чем гордиться: вместе мы трудились на благо любимой Камчатки и добились серьезных позитивных перемен.

Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом 30.12.2016 10:04:36 (GMT+12) Пусть наступающий год станет лучше, чем уходящий. Пусть на сердце у вас будет теплее и радостнее.

Виталий Иваненко поздравил горожан с Новым годом 31.12.2016 00:06:46 (GMT+12) Нет сомнений, что в 2017 году нас ждут новые успехи и достижения, которые будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Города воинской славы – Петропавловска-Камчатского. https://rutube.ru/video/c213b02bba64a9dbdbfc4a4f1d67185f/

Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей в дальнем океанском походе 31.12.2016 17:07:32 (GMT+12) Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с наступающим 2017 годом экипажи отряда боевых кораблей (ОБК), находящихся в дальнем океанском походе.

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев вручил подарки маленьким пациентам противотуберкулезного диспансера 29.12.2016 12:12:51 (GMT+12) Борис Чуев принял участие в праздничной программе для детей из противотуберкулезного диспансера. Мероприятие было организовано совместно с Молодежным парламентом Камчатского края.

Депутат краевого парламента Кирилл Волков привез новогодние подарки воспитанникам елизовского интерната для «особых» детей 27.12.2016 18:05:54 (GMT+12) Сладкие шоколадные наборы привез накануне в преддверии Нового года воспитанникам елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей депутат Законодательного Собрания Камчатского края Кирилл Волков.

Благотворительные акции пройдут в Петропавловске в новогодние каникулы 28.12.2016 12:10:04 (GMT+12) Акции «Помощь детям» и «Шоколадный сюрприз» пройдут у стелы «Город воинской славы» 5 января с 15 до 17 часов.

Для юных жителей Петропавловска в период новогодних праздников в центре города будут работать аттракционы 28.12.2016 12:10:03 (GMT+12) Малыши смогут покататься на электромобилях и железной дороге, каруселях, попрыгать на батутах и окунуться в виртуальную реальность на 3D-аттракционах и др.

Маленьких горожан и их родителей приглашают в центр города на новогодних каникулах 28.12.2016 12:10:02 (GMT+12) Ежедневно, со 2 по 6 января с 13 до 15 часов малышей, их родителей, бабушек и дедушек будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Рождественские народные гуляния пройдут в Петропавловске 28.12.2016 12:10:06 (GMT+12) 7 января Крестный ход, посвященный главному празднику христиан, начнется в 13.00.

Дежурные бригады коммунальных предприятий и оперативных служб Петропавловска переходят на усиленный режим работы 31.12.2016 01:00:14 (GMT+12) В каждом учреждении и ведомстве уже назначены ответственные специалисты, которые в период продолжительных новогодних каникул будут нести дежурство в круглосуточном режиме.

Спортивная афиша на новогодние праздники 31.12.2016 01:00:13 (GMT+12) В период новогодних каникул в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

Новогодние и рождественские мероприятия пройдут в Елизовском районе 21.12.2016 01:01:31 (GMT+12) План новогодних мероприятий в городе Елизово.

Памяти Юрия Егина 03.01.2017 19:13:29 (GMT+12) Печальное известие пришло из Ростова-на-Дону: ушел из жизни Юрий Вениаминович Егин — известный камчатский журналист.

Незаживающая рана 28.12.2016 16:01:49 (GMT+12) Авторская колонка Александра НУРЕЕВА.

Начинается строительство автомобильного моста, соединяющего Северо-Восточный Китай с Россией 26.12.2016 09:44:28 (GMT+12) Проект обойдется примерно в 355,6 млн долл США. Мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года.

Камчатское УФАС информирует 20.12.2016 00:50:01 (GMT+12) Тарифы на ресурсы под прицелом Камчатского УФАС.

Реконструкция аэропорта Елизово завершена 31.12.2016 00:06:48 (GMT+12) Дальневосточное управление Ростехнадзора утвердило и направило заказчику строительства Заключение о соответствии реконструированных объектов федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» требованиям технических регламентов и проектной документации.

Изменение графика получения пенсий в январе 27.12.2016 17:26:30 (GMT+12) В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику:

В праздничные дни энергетики ПАО «Камчатскэнерго» будут работать в усиленном режиме 31.12.2016 00:06:48 (GMT+12) Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в период каникул, в компании изданы специальные приказы по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики и электроснабжения в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Основные индикаторы уровня жизни населения Камчатского края 28.12.2016 12:10:07 (GMT+12) Уровень жизни – это показатель, отражающий благосостояние населения.

«Вулканы Камчатки» подвели итоги года 31.12.2016 00:06:47 (GMT+12) Для природного парка "Вулканы Камчатки" уходящий год был очень насыщенным и результативным.

Музей природы Кроноцкого заповедника ждёт гостей на новогодние праздники 30.12.2016 04:54:25 (GMT+12) Обзорные экскурсии будут проводиться с 3 по 6 января 2017 года. Также в программе показ видеороликов о заповедной природе в формате 3D и виртуальных туров по уникальным природным объектам Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника.

Введен запрет на проезд к Авачинскому перевалу на колесной технике 29.12.2016 02:24:40 (GMT+12) Дирекцией природного парка "Вулканы Камчатки" введен временный запрет на проезд грузового и легкового транспорта по дороге вдоль Сухой речки к Авачинскому перевалу.

Камчатские школьники побывали на главной ёлке страны 29.12.2016 02:24:39 (GMT+12) Из столицы вернулись победители и призеры олимпиад и конкурсов, отличники, а также воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей региона. ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5389

Краевая библиотека приглашает на праздничные мероприятия в дни новогодних каникул 16.12.2016 20:48:31 (GMT+12) Приглашаются дети и родители весело и с пользой провести время и принять участие в программе «Новогодняя карусель».

На Камчатке в результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере более 8,8 млн рублей 03.01.2017 18:53:20 (GMT+12) Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края провела проверку соблюдения трудового законодательства на государственном унитарном предприятии «Камчатскгражданпроект». Установлено, что перед 77 работниками имелась задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года в размере более 8,8 млн рублей.

Прокуроры поздравили детей 03.01.2017 19:06:51 (GMT+12) Сотрудники прокуратуры Камчатского края поздравили с наступающим Новым годом детей, находящихся Центре социальной помощи семье и детям и в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Судебные приставы поздравили своих подопечных с Новым 2017 годом 30.12.2016 04:56:24 (GMT+12) В канун Нового года сотрудники службы судебных приставов превращаются в волшебников и спешат делать добрые дела. По сложившейся традиции они дарят подарки воспитанникам подшефного «Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» и подопечному ветерану Георгию Алексеевичу Глебову.

На Камчатке прокуратура уличила начальника уголовно-исполнительной инспекции в служебном подлоге 30.12.2016 16:31:36 (GMT+12) Прокуратура Соболевского района Камчатского края в ноябре провела проверку состояния законности в деятельности филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому районам ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю с дислокацией в с. Усть-Большерецк (далее – Инспекция, уголовно-исполнительная инспекция).

В новом году возбуждено уже два уголовных дела в отношении злостных нарушителей Правил дорожного движения 03.01.2017 18:51:29 (GMT+12) Подозреваемые, лишенные права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, вновь сели пьяными за руль.

Опасная пиротехника 04.01.2017 11:11:50 (GMT+12) Полицейские проводят проверку по факту получения елизовчанином травмы из-за петарды

Воровское искушение 04.01.2017 11:13:31 (GMT+12) Задержан подозреваемый в краже сумки с деньгами у посетительницы кафе в Петропавловске-Камчатском

Дед Эксперт-Мороз на задании 29.12.2016 17:00:07 (GMT+12) Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю подготовили для детей театрализованное представление

Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом 29.12.2016 17:12:40 (GMT+12) Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в погонах поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений –социального приюта для детей и школы-интерната № 3.

Полицейский Дед Мороз желает участникам дорожного движения безаварийного Нового года 30.12.2016 16:33:53 (GMT+12) Сотрудники ГИБДД провели на выезде из Петропавловска-Камчатского традиционную предновогоднюю акцию. Автоинспекторы и полицейский Дед Мороз поздравили автомобилистов с наступающим праздником.

Проводится проверка по факту утопления ребенка в с. Пахачи Олюторского района 31.12.2016 00:06:46 (GMT+12) В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется достаточность мер, принятых в населенном пункте уполномоченными должностными лицами в целях предотвращения несчастных случаев на водоеме.

«Мобильный спасатель» в Вашем телефоне 05.02.2016 19:54:21 (GMT+12) Сообщить о том, что Вы попали в чрезвычайную ситуацию и вызвать на помощь спасателей, можно нажав лишь одну кнопку. Сделать это позволяет приложение «Мобильный спасатель», разработанное МЧС России.

На Камчатке официально открыта первая ледовая переправа 30.12.2016 17:16:34 (GMT+12) В Камчатском крае в 2016-2017 годах будут открыты еще 4 ледовые дороги.

Сотрудники ГИМС МЧС России по Камчатскому краю поздравили с наступающим Новым годом свою «подшефную» 29.12.2016 15:48:26 (GMT+12) Накануне Нового года в гости к 16-летней Александре, имеющей проблемы со здоровьем, пришли в гости Дед Мороз со Снегурочкой и государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю.

Камчатские пожарные поздравили мальчика с ограниченными возможностями здоровья 31.12.2016 00:06:47 (GMT+12) На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают радовать своих подшефных и дарят подарки детям и ветеранам.

Инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору 04.01.2017 00:09:10 (GMT+12) Чтобы минимизировать риск возгораний в частном секторе, сотрудники государственного пожарного надзора на Камчатке проводят рейды и разъясняют людям, как правильно пользоваться электроприборами и как важно соблюдать технику пожарной безопасности.

Инспекторы ГИМС на Камчатке проводят профилактические рейды 04.01.2017 00:09:07 (GMT+12) 3 января в ходе рейда были осмотрены протоки рек Авача и Тихая. Лед на них сформирован неравномерно.

Будьте осторожны при запуске пиротехники! 31.12.2016 19:48:53 (GMT+12) Значительное количество происшествий в Новогодние праздники происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 4 по 10 января 2017 года 04.01.2017 21:50:51 (GMT+12) (Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 5 января 2017 года 04.01.2017 21:50:48 (GMT+12) (Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 4 января 2017 года 04.01.2017 00:09:09 (GMT+12) (Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Камчатский метеокомментарий, 4 января 04.01.2017 08:36:59 (GMT+12) В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 76%.

Камчатский гороскоп, 5 января 04.01.2017 21:50:53 (GMT+12) Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования.

Услуги электрика 28.09.2016 19:38:30 (GMT+12) Телефоны: 327 999, 8 963 832 7999

Киноцентр "Лимонад" 09.02.2015 11:24:29 (GMT+12) Репертуар с 31 декабря по 4 января.

Киноцентр "Пирамида" 03.08.2012 07:19:06 (GMT+12) Анонс с 31 декабря по 11 января.

ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 24» 05.03.2013 12:44:57 (GMT+12) Программа передач с 9 по 15 января.

ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 1» 05.03.2013 12:43:29 (GMT+12) Программа передач с 9 по 15 января.

ГТРК «КАМЧАТКА» на «РАДИО РОССИИ» 05.03.2013 12:48:21 (GMT+12) Программа передач с 9 по 15 января.