Главное

Срочно в номер: очередной циклон подходит к Камчатке

Срочно в номер: очередной циклон подходит к Камчатке

04.01.2017 16:31:00 (GMT+12)  

В зоне непогоды 5-6 января окажутся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский  городские округа, Елизовский,  Усть-Большерецкий,  Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский, Алеутский районы.

Срочно в номер: пункты обогрева развернули спасатели на центральной площади в Петропавловске-Камчатском

Срочно в номер: пункты обогрева развернули спасатели на центральной площади в Петропавловске-Камчатском

04.01.2017 17:09:46 (GMT+12)  

В новогодние праздники установилась достаточно холодная погода с низкими температурами. ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5397

Владимир Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть

Владимир Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть

29.12.2016 06:56:49 (GMT+12)  

На традиционном праздничном приеме в Кремле Президент РФ провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем присутствующим успехов в следующем году.

Ньюсмейкеры минувшей недели

Ньюсмейкеры минувшей недели

19.12.2016 10:21:57 (GMT+12)  

12 - 18 декабря 2016 г.

Основные новости дня на 11:45 (мск) 4 января

Основные новости дня на 11:45 (мск) 4 января

21.04.2016 14:42:03 (GMT+12)  

«Полуостров Камчатка-ТВ»

«Полуостров Камчатка-ТВ»

30.11.2016 05:40:22 (GMT+12)  

https://rutube.ru/video/person/1296853/

Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:34 (GMT+12)  

Новый год мы всегда встречаем с особым чувством. С одной стороны мы испытываем легкую грусть по уходящему и невозвратному, а с другой – радость предвкушения приятных событий  и надежды на лучшее. https://rutube.ru/video/2a219a1059626cf6ce919d5e3de94e6a/

Валерий Раенко поздравил камчатцев с наступлением 2017 года

Валерий Раенко поздравил камчатцев с наступлением 2017 года

30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)  

Год, который мы провожаем, был непростым. Нам много вместе пришлось пережить и преодолеть. https://rutube.ru/video/4636a5440c9888cb6b640d6977111285/

Борис Невзоров поздравил земляков с Новым годом и Рождеством

Борис Невзоров поздравил земляков с Новым годом и Рождеством

30.12.2016 10:04:35 (GMT+12)  

В уходящем году нам с вами есть, чем гордиться: вместе мы трудились на благо любимой Камчатки и добились серьезных позитивных перемен.

Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом

Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом

30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)  

Пусть  наступающий год станет лучше, чем уходящий. Пусть на сердце у вас будет теплее и радостнее.

Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом

Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом

30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)  

Новый год – это всегда повод не только подвести итоги, но и поставить перед собой новые задачи и цели. https://rutube.ru/video/d49844be46f7d72214935e7edab89111/

Виталий Иваненко поздравил горожан с Новым годом

Виталий Иваненко поздравил горожан с Новым годом

31.12.2016 00:06:46 (GMT+12)  

Нет сомнений, что в 2017 году нас ждут новые успехи и достижения, которые будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Города воинской славы – Петропавловска-Камчатского. https://rutube.ru/video/c213b02bba64a9dbdbfc4a4f1d67185f/

Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым годом и Рождеством!

Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым годом и Рождеством!

30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)  

Это самые долгожданные, светлые и добрые праздники, которые мы встречаем с особым ожиданием волшебства, с надеждой на перемены к лучшему и верой в исполнение намеченных целей.   https://rutube.ru/video/b6023434a1cd8fa8c5e37667c373c9a6/

Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей в дальнем океанском походе

Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей в дальнем океанском походе

31.12.2016 17:07:32 (GMT+12)  

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с наступающим 2017 годом экипажи отряда боевых кораблей (ОБК), находящихся в дальнем океанском походе.

Facebook: Антонина Углова

Facebook: Антонина Углова

04.01.2017 18:53:03 (GMT+12)  

Facebook: Виталий Иваненко

Facebook: Виталий Иваненко

04.01.2017 18:54:18 (GMT+12)  

Facebook: Дмитрий Тимофеев

Facebook: Дмитрий Тимофеев

04.01.2017 18:55:31 (GMT+12)  

Facebook: Евгений Паклы

Facebook: Евгений Паклы

04.01.2017 18:56:57 (GMT+12)  

Facebook: Владимир Ефимов — Михаилу Машковцеву

Facebook: Владимир Ефимов — Михаилу Машковцеву

04.01.2017 18:58:32 (GMT+12)  

Более 1400 детей побывали на благотворительной ёлке от депутатов Законодательного Собрания

Более 1400 детей побывали на благотворительной ёлке от депутатов Законодательного Собрания

27.12.2016 15:55:34 (GMT+12)  

Получился яркий, красочный и веселый праздник.

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев вручил подарки маленьким пациентам противотуберкулезного диспансера

29.12.2016 12:12:51 (GMT+12)  

Борис Чуев принял участие в праздничной программе для детей из противотуберкулезного диспансера. Мероприятие было организовано совместно с Молодежным парламентом Камчатского края.

Депутат краевого парламента Кирилл Волков привез новогодние подарки воспитанникам елизовского интерната для «особых» детей

Депутат краевого парламента Кирилл Волков привез новогодние подарки воспитанникам елизовского интерната для «особых» детей

27.12.2016 18:05:54 (GMT+12)  

Сладкие шоколадные наборы привез накануне в преддверии Нового года воспитанникам елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей депутат Законодательного Собрания Камчатского края Кирилл Волков.

Благотворительные акции пройдут в Петропавловске в новогодние каникулы

Благотворительные акции пройдут в Петропавловске в новогодние каникулы

28.12.2016 12:10:04 (GMT+12)  

Акции «Помощь детям» и «Шоколадный сюрприз» пройдут  у стелы «Город воинской славы» 5 января с 15 до 17 часов.

Для юных жителей Петропавловска в период новогодних праздников в центре города будут работать аттракционы

Для юных жителей Петропавловска в период новогодних праздников в центре города будут работать аттракционы

28.12.2016 12:10:03 (GMT+12)  

Малыши смогут покататься на электромобилях и железной дороге, каруселях, попрыгать на батутах и окунуться в виртуальную реальность на 3D-аттракционах и др.

Маленьких горожан и их родителей приглашают в центр города на новогодних каникулах

Маленьких горожан и их родителей приглашают в центр города на новогодних каникулах

28.12.2016 12:10:02 (GMT+12)  

Ежедневно, со 2 по 6 января с 13 до 15 часов малышей, их родителей, бабушек и дедушек будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Рождественские народные гуляния пройдут в Петропавловске

Рождественские народные гуляния пройдут в Петропавловске

28.12.2016 12:10:06 (GMT+12)  

7 января Крестный ход, посвященный главному празднику христиан, начнется в 13.00.

Традиционный спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится 7 января

Традиционный спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится 7 января

28.12.2016 12:10:06 (GMT+12)  

Спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится на горе Морозная 7 января. Начало в 11 часов.

Дежурные бригады коммунальных предприятий и оперативных служб Петропавловска переходят на усиленный режим работы

31.12.2016 01:00:14 (GMT+12)  

В каждом учреждении и ведомстве уже назначены ответственные специалисты, которые в период продолжительных новогодних каникул будут нести дежурство в круглосуточном режиме.

Спортивная афиша на новогодние праздники

31.12.2016 01:00:13 (GMT+12)  

В период новогодних каникул в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

Новогодние и рождественские мероприятия пройдут в Елизовском районе

21.12.2016 01:01:31 (GMT+12)  

План новогодних мероприятий в городе Елизово.

Памяти Юрия Егина

03.01.2017 19:13:29 (GMT+12)  

Печальное известие пришло из Ростова-на-Дону: ушел из жизни Юрий Вениаминович Егин — известный камчатский журналист.

Сергей Боровков - Искандер Хакимов: Skype-диалоги (45)

Сергей Боровков - Искандер Хакимов: Skype-диалоги (45)

30.08.2016 20:10:07 (GMT+12)  

Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский: всегда на связи!

Незаживающая рана

Незаживающая рана

28.12.2016 16:01:49 (GMT+12)  

Авторская колонка Александра НУРЕЕВА.

Давид и Голиаф

Давид и Голиаф

28.12.2016 16:05:17 (GMT+12)  

Авторская колонка Григория СЕДОВА.

Благодарю и провожаю

Благодарю и провожаю

28.12.2016 16:09:38 (GMT+12)  

Авторская колонка Ирины ОСНАЧ.

Разговоры в нашей редакции, 11 ноября

Разговоры в нашей редакции, 11 ноября

11.11.2016 11:50:29 (GMT+12)  

Любят журналисты потрепаться в свободную минуту...

Новости провинции Хэйлунцзян

Новости провинции Хэйлунцзян

14.07.2016 23:54:50 (GMT+12)  

ВКонтакте: http://vk.com/news_heilongjiang

"Мир льда и снега" в Харбине открывает свои двери

"Мир льда и снега" в Харбине открывает свои двери

26.12.2016 09:44:29 (GMT+12)  

Площадь экспозиции в этом году составит более 800 тыс. кв. м.

Начинается строительство автомобильного моста, соединяющего Северо-Восточный Китай с Россией

26.12.2016 09:44:28 (GMT+12)  

Проект обойдется примерно в 355,6 млн долл США. Мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года.

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

26.12.2016 09:53:52 (GMT+12)  

Фрикадельки.

Камчатское УФАС информирует

20.12.2016 00:50:01 (GMT+12)  

Тарифы на ресурсы под прицелом  Камчатского УФАС.

Реконструкция аэропорта Елизово завершена

Реконструкция аэропорта Елизово завершена

31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)  

Дальневосточное управление Ростехнадзора утвердило и направило заказчику строительства Заключение о соответствии реконструированных объектов федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» требованиям технических регламентов и проектной документации.

Изменение графика получения пенсий в январе

Изменение графика получения пенсий в январе

27.12.2016 17:26:30 (GMT+12)  

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику:

В праздничные дни энергетики ПАО «Камчатскэнерго» будут работать в усиленном режиме

31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)  

Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в период каникул, в компании изданы специальные приказы по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики и электроснабжения в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Основные индикаторы уровня жизни населения Камчатского края

28.12.2016 12:10:07 (GMT+12)  

Уровень жизни – это показатель, отражающий благосостояние населения.

Новости Камчатки в Интернете, 28 декабря

Новости Камчатки в Интернете, 28 декабря

17.04.2013 02:39:09 (GMT+12)  

По данным Yandex’а.

Камчатские Интернет-СМИ: повестка дня на 28 декабря

Камчатские Интернет-СМИ: повестка дня на 28 декабря

07.05.2013 03:57:02 (GMT+12)  

РАИ "Камчатка-Информ".

Новости Камчатки на китайском языке

Новости Камчатки на китайском языке

06.06.2016 23:19:01 (GMT+12)  

Новости Камчатки на английском языке

Новости Камчатки на английском языке

14.06.2016 23:20:41 (GMT+12)  

"Полуостров 02" - теперь ежедневно!

"Полуостров 02" - теперь ежедневно!

21.10.2012 11:47:59 (GMT+12)  

Читайте и комментируйте: http://poluostrov02.livejournal.com

«Вулканы Камчатки» подвели итоги года

«Вулканы Камчатки» подвели итоги года

31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)  

Для природного парка "Вулканы Камчатки" уходящий год был очень насыщенным и результативным.

Музей природы Кроноцкого заповедника ждёт гостей на новогодние праздники

Музей природы Кроноцкого заповедника ждёт гостей на новогодние праздники

30.12.2016 04:54:25 (GMT+12)  

Обзорные экскурсии будут проводиться с 3 по 6 января 2017 года. Также в программе показ видеороликов о заповедной природе в формате 3D и виртуальных туров по уникальным природным объектам Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника.  

Введен запрет на проезд к Авачинскому перевалу на колесной технике

29.12.2016 02:24:40 (GMT+12)  

Дирекцией природного парка "Вулканы Камчатки" введен временный запрет на проезд грузового и легкового транспорта по дороге вдоль Сухой речки к Авачинскому перевалу.

Порядка 70 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, побывали на новогоднем утреннике в КВЦ

Порядка 70 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, побывали на новогоднем утреннике в КВЦ

27.12.2016 17:50:36 (GMT+12)  

Мероприятия проводилось совместно с Камчатским центром социальной помощи семье и детям.

Камчатские школьники побывали на главной ёлке страны

Камчатские школьники побывали на главной ёлке страны

29.12.2016 02:24:39 (GMT+12)  

Из столицы вернулись победители и призеры олимпиад и конкурсов, отличники, а также воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей региона. ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5389

Краевая библиотека приглашает на праздничные мероприятия в дни новогодних каникул

Краевая библиотека приглашает на праздничные мероприятия в дни новогодних каникул

16.12.2016 20:48:31 (GMT+12)  

Приглашаются дети и родители  весело и с пользой провести время и принять участие в программе  «Новогодняя карусель».

На Камчатке в результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере более 8,8 млн рублей

03.01.2017 18:53:20 (GMT+12)  

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края провела проверку соблюдения трудового законодательства на государственном унитарном предприятии «Камчатскгражданпроект». Установлено, что перед 77 работниками имелась задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года в размере более 8,8 млн рублей.

Прокуроры поздравили детей

Прокуроры поздравили детей

03.01.2017 19:06:51 (GMT+12)  

Сотрудники прокуратуры Камчатского края поздравили с наступающим Новым годом детей, находящихся Центре социальной помощи семье и детям и в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Судебные приставы поздравили своих подопечных с Новым 2017 годом

30.12.2016 04:56:24 (GMT+12)  

В канун Нового года сотрудники службы судебных приставов превращаются в волшебников и спешат делать добрые дела. По сложившейся традиции они дарят подарки воспитанникам подшефного «Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» и подопечному ветерану Георгию Алексеевичу Глебову.

На Камчатке прокуратура уличила начальника уголовно-исполнительной инспекции в служебном подлоге

30.12.2016 16:31:36 (GMT+12)  

Прокуратура Соболевского района Камчатского края в ноябре провела проверку состояния законности в деятельности филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому районам ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю с дислокацией в с. Усть-Большерецк (далее – Инспекция, уголовно-исполнительная инспекция).

В новом году возбуждено уже два уголовных дела в отношении злостных нарушителей Правил дорожного движения

03.01.2017 18:51:29 (GMT+12)  

Подозреваемые, лишенные права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, вновь сели пьяными за руль.

Опасная пиротехника

04.01.2017 11:11:50 (GMT+12)  

Полицейские проводят проверку по факту получения елизовчанином травмы из-за петарды

Воровское искушение

04.01.2017 11:13:31 (GMT+12)  

Задержан подозреваемый в краже сумки с деньгами у посетительницы кафе в Петропавловске-Камчатском

Дед Эксперт-Мороз на задании

Дед Эксперт-Мороз на задании

29.12.2016 17:00:07 (GMT+12)  

Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю подготовили для детей театрализованное представление

Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом

Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом

29.12.2016 17:12:40 (GMT+12)  

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в погонах поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений –социального приюта для детей и школы-интерната № 3.

Полицейский Дед Мороз желает участникам дорожного движения безаварийного Нового года

30.12.2016 16:33:53 (GMT+12)  

Сотрудники ГИБДД провели на выезде из Петропавловска-Камчатского традиционную предновогоднюю акцию. Автоинспекторы и полицейский Дед Мороз поздравили автомобилистов с наступающим праздником.

Проводится проверка по факту утопления ребенка в с. Пахачи Олюторского района

31.12.2016 00:06:46 (GMT+12)  

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется достаточность мер, принятых в населенном пункте уполномоченными должностными лицами в целях предотвращения несчастных случаев на водоеме.

«Мобильный спасатель» в Вашем телефоне

«Мобильный спасатель» в Вашем телефоне

05.02.2016 19:54:21 (GMT+12)  

Сообщить о том, что Вы попали в чрезвычайную ситуацию и вызвать на помощь спасателей, можно нажав лишь одну кнопку. Сделать это позволяет приложение «Мобильный спасатель», разработанное МЧС России.

На Камчатке официально открыта первая ледовая переправа

30.12.2016 17:16:34 (GMT+12)  

В Камчатском крае в 2016-2017 годах будут открыты еще 4 ледовые дороги.

Сотрудники ГИМС МЧС России по Камчатскому краю поздравили с наступающим Новым годом свою «подшефную»

Сотрудники ГИМС МЧС России по Камчатскому краю поздравили с наступающим Новым годом свою «подшефную»

29.12.2016 15:48:26 (GMT+12)  

Накануне Нового года в гости к 16-летней Александре, имеющей проблемы со здоровьем, пришли в гости Дед Мороз со Снегурочкой и государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю.

Мечты сбываются: накануне Нового года 13-летний Влад получил в подарок пожарную боёвку

Мечты сбываются: накануне Нового года 13-летний Влад получил в подарок пожарную боёвку

28.12.2016 12:31:16 (GMT+12)  

Накануне Нового года в гости к 13-летнему Владу, имеющему проблемы со здоровьем, пришли в гости представители МЧС России.

Камчатские пожарные поздравили мальчика с ограниченными возможностями здоровья

Камчатские пожарные поздравили мальчика с ограниченными возможностями здоровья

31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)  

На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают радовать своих подшефных и дарят подарки детям и ветеранам.

Инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору

Инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору

04.01.2017 00:09:10 (GMT+12)  

Чтобы минимизировать риск возгораний в частном секторе, сотрудники государственного пожарного надзора на Камчатке проводят рейды и разъясняют людям, как правильно пользоваться электроприборами и как важно соблюдать технику пожарной безопасности.

Инспекторы ГИМС на Камчатке проводят профилактические рейды

Инспекторы ГИМС на Камчатке проводят профилактические рейды

04.01.2017 00:09:07 (GMT+12)  

3 января в ходе рейда были осмотрены протоки рек Авача и Тихая. Лед на них сформирован неравномерно.

Будьте осторожны при запуске пиротехники!

31.12.2016 19:48:53 (GMT+12)  

Значительное количество происшествий в Новогодние праздники происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Эпицентр: человек в чрезвычайных ситуациях

Эпицентр: человек в чрезвычайных ситуациях

01.12.2014 13:21:42 (GMT+12)  

1 декабря совместный проект Северо-Восточного сайта и Интернет-проекта «Полуостров Камчатка» начал функционировать в тестовом режиме.

灾难与自救中文站 http://www.chinaepicentre.com
Эпицентр http://www.russianepicentre.com

Из прогноза МЧС по Камчатскому на 2017 год

Из прогноза МЧС по Камчатскому на 2017 год

22.12.2016 01:25:43 (GMT+12)  

Из прогноза МЧС по Камчатскому на январь 2017 года

Из прогноза МЧС по Камчатскому на январь 2017 года

24.12.2016 00:52:35 (GMT+12)  

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 4 по 10 января 2017 года

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 4 по 10 января 2017 года

04.01.2017 21:50:51 (GMT+12)  

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 5 января 2017 года

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 5 января 2017 года

04.01.2017 21:50:48 (GMT+12)  

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 4 января 2017 года

Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 4 января 2017 года

04.01.2017 00:09:09 (GMT+12)  

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).

Камчатский метеокомментарий, 4 января

Камчатский метеокомментарий, 4 января

04.01.2017 08:36:59 (GMT+12)  

В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 76%.

Камчатский гороскоп, 5 января

Камчатский гороскоп, 5 января

04.01.2017 21:50:53 (GMT+12)  

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования.

Камчатский гороскоп, 4 января

Камчатский гороскоп, 4 января

04.01.2017 00:09:09 (GMT+12)  

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли.

На юге Камчатки сегодня

На юге Камчатки сегодня

04.01.2017 16:17:19 (GMT+12)  

Услуги электрика

Услуги электрика

28.09.2016 19:38:30 (GMT+12)  

Телефоны: 327 999, 8 963 832 7999

Киноцентр "Лимонад"

Киноцентр "Лимонад"

09.02.2015 11:24:29 (GMT+12)  

Репертуар с 31 декабря по 4 января.

Киноцентр "Пирамида"

Киноцентр "Пирамида"

03.08.2012 07:19:06 (GMT+12)  

Анонс с 31 декабря по 11 января.

ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 24»

05.03.2013 12:44:57 (GMT+12)  

Программа передач с 9 по 15 января.

ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 1»

05.03.2013 12:43:29 (GMT+12)  

Программа передач с 9 по 15 января.

ГТРК «КАМЧАТКА» на «РАДИО РОССИИ»

05.03.2013 12:48:21 (GMT+12)  

Программа передач с 9 по 15 января.

«Маяк fm» - Камчатка

05.03.2013 12:47:35 (GMT+12)  

Программа передач с 9 по 15 января.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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