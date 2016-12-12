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Срочно в номер: очередной циклон подходит к Камчатке
04.01.2017 16:31:00 (GMT+12)
В зоне непогоды 5-6 января окажутся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Карагинский, Олюторский, Алеутский районы.
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Срочно в номер: пункты обогрева развернули спасатели на центральной площади в Петропавловске-Камчатском
04.01.2017 17:09:46 (GMT+12)
В новогодние праздники установилась достаточно холодная погода с низкими температурами. ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5397
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Владимир Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
29.12.2016 06:56:49 (GMT+12)
На традиционном праздничном приеме в Кремле Президент РФ провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем присутствующим успехов в следующем году.
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Ньюсмейкеры минувшей недели
19.12.2016 10:21:57 (GMT+12)
12 - 18 декабря 2016 г.
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Основные новости дня на 11:45 (мск) 4 января
21.04.2016 14:42:03 (GMT+12)
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«Полуостров Камчатка-ТВ»
30.11.2016 05:40:22 (GMT+12)
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Владимир Илюхин поздравил жителей Камчатки с Новым годом
30.12.2016 10:04:34 (GMT+12)
Новый год мы всегда встречаем с особым чувством. С одной стороны мы испытываем легкую грусть по уходящему и невозвратному, а с другой – радость предвкушения приятных событий и надежды на лучшее. https://rutube.ru/video/2a219a1059626cf6ce919d5e3de94e6a/
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Валерий Раенко поздравил камчатцев с наступлением 2017 года
30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)
Год, который мы провожаем, был непростым. Нам много вместе пришлось пережить и преодолеть. https://rutube.ru/video/4636a5440c9888cb6b640d6977111285/
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Борис Невзоров поздравил земляков с Новым годом и Рождеством
30.12.2016 10:04:35 (GMT+12)
В уходящем году нам с вами есть, чем гордиться: вместе мы трудились на благо любимой Камчатки и добились серьезных позитивных перемен.
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Валерий Пономарев поздравил камчатцев с Новым годом
30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)
Пусть наступающий год станет лучше, чем уходящий. Пусть на сердце у вас будет теплее и радостнее.
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Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Новым годом
30.12.2016 10:04:37 (GMT+12)
Новый год – это всегда повод не только подвести итоги, но и поставить перед собой новые задачи и цели. https://rutube.ru/video/d49844be46f7d72214935e7edab89111/
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Виталий Иваненко поздравил горожан с Новым годом
31.12.2016 00:06:46 (GMT+12)
Нет сомнений, что в 2017 году нас ждут новые успехи и достижения, которые будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Города воинской славы – Петропавловска-Камчатского. https://rutube.ru/video/c213b02bba64a9dbdbfc4a4f1d67185f/
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Сергей Смирнов поздравил жителей Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым годом и Рождеством!
30.12.2016 10:04:36 (GMT+12)
Это самые долгожданные, светлые и добрые праздники, которые мы встречаем с особым ожиданием волшебства, с надеждой на перемены к лучшему и верой в исполнение намеченных целей. https://rutube.ru/video/b6023434a1cd8fa8c5e37667c373c9a6/
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Сергей Авакянц поздравил экипажи кораблей в дальнем океанском походе
31.12.2016 17:07:32 (GMT+12)
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил с наступающим 2017 годом экипажи отряда боевых кораблей (ОБК), находящихся в дальнем океанском походе.
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Facebook: Антонина Углова
04.01.2017 18:53:03 (GMT+12)
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Facebook: Виталий Иваненко
04.01.2017 18:54:18 (GMT+12)
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Facebook: Дмитрий Тимофеев
04.01.2017 18:55:31 (GMT+12)
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Facebook: Евгений Паклы
04.01.2017 18:56:57 (GMT+12)
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Facebook: Владимир Ефимов — Михаилу Машковцеву
04.01.2017 18:58:32 (GMT+12)
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Более 1400 детей побывали на благотворительной ёлке от депутатов Законодательного Собрания
27.12.2016 15:55:34 (GMT+12)
Получился яркий, красочный и веселый праздник.
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Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Борис Чуев вручил подарки маленьким пациентам противотуберкулезного диспансера
29.12.2016 12:12:51 (GMT+12)
Борис Чуев принял участие в праздничной программе для детей из противотуберкулезного диспансера. Мероприятие было организовано совместно с Молодежным парламентом Камчатского края.
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Депутат краевого парламента Кирилл Волков привез новогодние подарки воспитанникам елизовского интерната для «особых» детей
27.12.2016 18:05:54 (GMT+12)
Сладкие шоколадные наборы привез накануне в преддверии Нового года воспитанникам елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей депутат Законодательного Собрания Камчатского края Кирилл Волков.
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Благотворительные акции пройдут в Петропавловске в новогодние каникулы
28.12.2016 12:10:04 (GMT+12)
Акции «Помощь детям» и «Шоколадный сюрприз» пройдут у стелы «Город воинской славы» 5 января с 15 до 17 часов.
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Для юных жителей Петропавловска в период новогодних праздников в центре города будут работать аттракционы
28.12.2016 12:10:03 (GMT+12)
Малыши смогут покататься на электромобилях и железной дороге, каруселях, попрыгать на батутах и окунуться в виртуальную реальность на 3D-аттракционах и др.
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Маленьких горожан и их родителей приглашают в центр города на новогодних каникулах
28.12.2016 12:10:02 (GMT+12)
Ежедневно, со 2 по 6 января с 13 до 15 часов малышей, их родителей, бабушек и дедушек будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.
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Рождественские народные гуляния пройдут в Петропавловске
28.12.2016 12:10:06 (GMT+12)
7 января Крестный ход, посвященный главному празднику христиан, начнется в 13.00.
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Традиционный спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится 7 января
28.12.2016 12:10:06 (GMT+12)
Спортивный праздник «Молодежный экстрим» состоится на горе Морозная 7 января. Начало в 11 часов.
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Дежурные бригады коммунальных предприятий и оперативных служб Петропавловска переходят на усиленный режим работы
31.12.2016 01:00:14 (GMT+12)
В каждом учреждении и ведомстве уже назначены ответственные специалисты, которые в период продолжительных новогодних каникул будут нести дежурство в круглосуточном режиме.
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Спортивная афиша на новогодние праздники
31.12.2016 01:00:13 (GMT+12)
В период новогодних каникул в Петропавловске запланирован целый ряд спортивных мероприятий. В краевом центре пройдут соревнования по различным видам спорта: шахматам, горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу.
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Новогодние и рождественские мероприятия пройдут в Елизовском районе
21.12.2016 01:01:31 (GMT+12)
План новогодних мероприятий в городе Елизово.
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Памяти Юрия Егина
03.01.2017 19:13:29 (GMT+12)
Печальное известие пришло из Ростова-на-Дону: ушел из жизни Юрий Вениаминович Егин — известный камчатский журналист.
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Сергей Боровков - Искандер Хакимов: Skype-диалоги (45)
30.08.2016 20:10:07 (GMT+12)
Санкт-Петербург - Петропавловск-Камчатский: всегда на связи!
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Незаживающая рана
28.12.2016 16:01:49 (GMT+12)
Авторская колонка Александра НУРЕЕВА.
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Давид и Голиаф
28.12.2016 16:05:17 (GMT+12)
Авторская колонка Григория СЕДОВА.
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Благодарю и провожаю
28.12.2016 16:09:38 (GMT+12)
Авторская колонка Ирины ОСНАЧ.
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Разговоры в нашей редакции, 11 ноября
11.11.2016 11:50:29 (GMT+12)
Любят журналисты потрепаться в свободную минуту...
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Новости провинции Хэйлунцзян
14.07.2016 23:54:50 (GMT+12)
ВКонтакте: http://vk.com/news_heilongjiang
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"Мир льда и снега" в Харбине открывает свои двери
26.12.2016 09:44:29 (GMT+12)
Площадь экспозиции в этом году составит более 800 тыс. кв. м.
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Начинается строительство автомобильного моста, соединяющего Северо-Восточный Китай с Россией
26.12.2016 09:44:28 (GMT+12)
Проект обойдется примерно в 355,6 млн долл США. Мост будет сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года.
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Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу
26.12.2016 09:53:52 (GMT+12)
Фрикадельки.
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Камчатское УФАС информирует
20.12.2016 00:50:01 (GMT+12)
Тарифы на ресурсы под прицелом Камчатского УФАС.
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Реконструкция аэропорта Елизово завершена
31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)
Дальневосточное управление Ростехнадзора утвердило и направило заказчику строительства Заключение о соответствии реконструированных объектов федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» требованиям технических регламентов и проектной документации.
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Изменение графика получения пенсий в январе
27.12.2016 17:26:30 (GMT+12)
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику:
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В праздничные дни энергетики ПАО «Камчатскэнерго» будут работать в усиленном режиме
31.12.2016 00:06:48 (GMT+12)
Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в период каникул, в компании изданы специальные приказы по обеспечению бесперебойной работы объектов энергетики и электроснабжения в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
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Основные индикаторы уровня жизни населения Камчатского края
28.12.2016 12:10:07 (GMT+12)
Уровень жизни – это показатель, отражающий благосостояние населения.
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Новости Камчатки в Интернете, 28 декабря
17.04.2013 02:39:09 (GMT+12)
По данным Yandex’а.
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Камчатские Интернет-СМИ: повестка дня на 28 декабря
07.05.2013 03:57:02 (GMT+12)
РАИ "Камчатка-Информ".
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Новости Камчатки на китайском языке
06.06.2016 23:19:01 (GMT+12)
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Новости Камчатки на английском языке
14.06.2016 23:20:41 (GMT+12)
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"Полуостров 02" - теперь ежедневно!
21.10.2012 11:47:59 (GMT+12)
Читайте и комментируйте: http://poluostrov02.livejournal.com
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«Вулканы Камчатки» подвели итоги года
31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)
Для природного парка "Вулканы Камчатки" уходящий год был очень насыщенным и результативным.
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Музей природы Кроноцкого заповедника ждёт гостей на новогодние праздники
30.12.2016 04:54:25 (GMT+12)
Обзорные экскурсии будут проводиться с 3 по 6 января 2017 года. Также в программе показ видеороликов о заповедной природе в формате 3D и виртуальных туров по уникальным природным объектам Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника.
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Введен запрет на проезд к Авачинскому перевалу на колесной технике
29.12.2016 02:24:40 (GMT+12)
Дирекцией природного парка "Вулканы Камчатки" введен временный запрет на проезд грузового и легкового транспорта по дороге вдоль Сухой речки к Авачинскому перевалу.
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Порядка 70 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, побывали на новогоднем утреннике в КВЦ
27.12.2016 17:50:36 (GMT+12)
Мероприятия проводилось совместно с Камчатским центром социальной помощи семье и детям.
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Камчатские школьники побывали на главной ёлке страны
29.12.2016 02:24:39 (GMT+12)
Из столицы вернулись победители и призеры олимпиад и конкурсов, отличники, а также воспитанники детских домов и дети из социально незащищенных семей региона. ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5389
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Краевая библиотека приглашает на праздничные мероприятия в дни новогодних каникул
16.12.2016 20:48:31 (GMT+12)
Приглашаются дети и родители весело и с пользой провести время и принять участие в программе «Новогодняя карусель».
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На Камчатке в результате вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате в размере более 8,8 млн рублей
03.01.2017 18:53:20 (GMT+12)
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края провела проверку соблюдения трудового законодательства на государственном унитарном предприятии «Камчатскгражданпроект». Установлено, что перед 77 работниками имелась задолженность по заработной плате за сентябрь, октябрь и ноябрь 2016 года в размере более 8,8 млн рублей.
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Прокуроры поздравили детей
03.01.2017 19:06:51 (GMT+12)
Сотрудники прокуратуры Камчатского края поздравили с наступающим Новым годом детей, находящихся Центре социальной помощи семье и детям и в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
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Судебные приставы поздравили своих подопечных с Новым 2017 годом
30.12.2016 04:56:24 (GMT+12)
В канун Нового года сотрудники службы судебных приставов превращаются в волшебников и спешат делать добрые дела. По сложившейся традиции они дарят подарки воспитанникам подшефного «Центра содействия развитию семейных форм устройства «Радуга» и подопечному ветерану Георгию Алексеевичу Глебову.
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На Камчатке прокуратура уличила начальника уголовно-исполнительной инспекции в служебном подлоге
30.12.2016 16:31:36 (GMT+12)
Прокуратура Соболевского района Камчатского края в ноябре провела проверку состояния законности в деятельности филиала по Усть-Большерецкому и Соболевскому районам ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому краю с дислокацией в с. Усть-Большерецк (далее – Инспекция, уголовно-исполнительная инспекция).
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В новом году возбуждено уже два уголовных дела в отношении злостных нарушителей Правил дорожного движения
03.01.2017 18:51:29 (GMT+12)
Подозреваемые, лишенные права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения, вновь сели пьяными за руль.
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Опасная пиротехника
04.01.2017 11:11:50 (GMT+12)
Полицейские проводят проверку по факту получения елизовчанином травмы из-за петарды
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Воровское искушение
04.01.2017 11:13:31 (GMT+12)
Задержан подозреваемый в краже сумки с деньгами у посетительницы кафе в Петропавловске-Камчатском
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Дед Эксперт-Мороз на задании
29.12.2016 17:00:07 (GMT+12)
Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю подготовили для детей театрализованное представление
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Полицейский Дед Мороз поздравил жителей Елизовского района с Новым годом
29.12.2016 17:12:40 (GMT+12)
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка в погонах поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений –социального приюта для детей и школы-интерната № 3.
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Полицейский Дед Мороз желает участникам дорожного движения безаварийного Нового года
30.12.2016 16:33:53 (GMT+12)
Сотрудники ГИБДД провели на выезде из Петропавловска-Камчатского традиционную предновогоднюю акцию. Автоинспекторы и полицейский Дед Мороз поздравили автомобилистов с наступающим праздником.
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Проводится проверка по факту утопления ребенка в с. Пахачи Олюторского района
31.12.2016 00:06:46 (GMT+12)
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется достаточность мер, принятых в населенном пункте уполномоченными должностными лицами в целях предотвращения несчастных случаев на водоеме.
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«Мобильный спасатель» в Вашем телефоне
05.02.2016 19:54:21 (GMT+12)
Сообщить о том, что Вы попали в чрезвычайную ситуацию и вызвать на помощь спасателей, можно нажав лишь одну кнопку. Сделать это позволяет приложение «Мобильный спасатель», разработанное МЧС России.
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На Камчатке официально открыта первая ледовая переправа
30.12.2016 17:16:34 (GMT+12)
В Камчатском крае в 2016-2017 годах будут открыты еще 4 ледовые дороги.
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Сотрудники ГИМС МЧС России по Камчатскому краю поздравили с наступающим Новым годом свою «подшефную»
29.12.2016 15:48:26 (GMT+12)
Накануне Нового года в гости к 16-летней Александре, имеющей проблемы со здоровьем, пришли в гости Дед Мороз со Снегурочкой и государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России по Камчатскому краю.
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Мечты сбываются: накануне Нового года 13-летний Влад получил в подарок пожарную боёвку
28.12.2016 12:31:16 (GMT+12)
Накануне Нового года в гости к 13-летнему Владу, имеющему проблемы со здоровьем, пришли в гости представители МЧС России.
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Камчатские пожарные поздравили мальчика с ограниченными возможностями здоровья
31.12.2016 00:06:47 (GMT+12)
На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают радовать своих подшефных и дарят подарки детям и ветеранам.
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Инспекторы госпожнадзора проводят рейды по частному сектору
04.01.2017 00:09:10 (GMT+12)
Чтобы минимизировать риск возгораний в частном секторе, сотрудники государственного пожарного надзора на Камчатке проводят рейды и разъясняют людям, как правильно пользоваться электроприборами и как важно соблюдать технику пожарной безопасности.
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Инспекторы ГИМС на Камчатке проводят профилактические рейды
04.01.2017 00:09:07 (GMT+12)
3 января в ходе рейда были осмотрены протоки рек Авача и Тихая. Лед на них сформирован неравномерно.
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Будьте осторожны при запуске пиротехники!
31.12.2016 19:48:53 (GMT+12)
Значительное количество происшествий в Новогодние праздники происходит из-за нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.
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Эпицентр: человек в чрезвычайных ситуациях
01.12.2014 13:21:42 (GMT+12)
1 декабря совместный проект Северо-Восточного сайта и Интернет-проекта «Полуостров Камчатка» начал функционировать в тестовом режиме.
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Из прогноза МЧС по Камчатскому на 2017 год
22.12.2016 01:25:43 (GMT+12)
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Из прогноза МЧС по Камчатскому на январь 2017 года
24.12.2016 00:52:35 (GMT+12)
|
Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 4 по 10 января 2017 года
04.01.2017 21:50:51 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
|
Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 5 января 2017 года
04.01.2017 21:50:48 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
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Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 4 января 2017 года
04.01.2017 00:09:09 (GMT+12)
(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).
|
Камчатский метеокомментарий, 4 января
04.01.2017 08:36:59 (GMT+12)
В 8.00 в Петропавловске-Камчатском было -15º, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 76%.
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Камчатский гороскоп, 5 января
04.01.2017 21:50:53 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, работник учреждения дошкольного образования.
|
Камчатский гороскоп, 4 января
04.01.2017 00:09:09 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли.
|
На юге Камчатки сегодня
04.01.2017 16:17:19 (GMT+12)
|
Услуги электрика
28.09.2016 19:38:30 (GMT+12)
Телефоны: 327 999, 8 963 832 7999
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Киноцентр "Лимонад"
09.02.2015 11:24:29 (GMT+12)
Репертуар с 31 декабря по 4 января.
|
Киноцентр "Пирамида"
03.08.2012 07:19:06 (GMT+12)
Анонс с 31 декабря по 11 января.
|
ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 24»
05.03.2013 12:44:57 (GMT+12)
Программа передач с 9 по 15 января.
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ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 1»
05.03.2013 12:43:29 (GMT+12)
Программа передач с 9 по 15 января.
|
ГТРК «КАМЧАТКА» на «РАДИО РОССИИ»
05.03.2013 12:48:21 (GMT+12)
Программа передач с 9 по 15 января.
|
«Маяк fm» - Камчатка
05.03.2013 12:47:35 (GMT+12)
Программа передач с 9 по 15 января.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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